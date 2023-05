Per un governo scelto dal popolo La proposta di Frosini

Leggi su formiche

(Di martedì 9 maggio 2023) Forse sarà un caso. Alla vigilia dell’incontro delcon le opposizioni sul tema delle riforme costituzionali, che si terrà oggi, viene pubblicato un pamphlet di Gustavo Zagrebelsky, intitolato Tempi difficili per la Costituzione, dove l’autore se la prende, tra l’altro, con “gli smarrimenti dei costituzionalisti”, e quindi anche con sé stesso. La critica è quella di avere uno scarso impegno per la difesa della Costituzione, e di assecondare i rischi di una riforma del sistema diche, qualunque essa sia, stravolgerebbe la Carta costituzionale. Potrei facilmente replicare che i costituzionalisti parlano e scrivono di riforme dagli anni Settanta: quantomeno a partire dal dibattito sulla rivista Gli Stati, dove personalità come Mortati, La Pergola, Sandulli, Crisafulli e Galeotti discutevano della ipotesi di fare eleggere direttamente dagli ...