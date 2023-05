Per 5 anni Avete mai visto la figlia di Natalia Estrada? Il dramma a Verissimo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) "Alcune diete fai-da-te mi hanno trascinata nel vortice dei disturbi alimentari":Mastrota,di Giorgio Mastrota e, si è raccontata per la prima volta in tv. E lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin asu Canale 5. "Ho sofferto di bulimia per cinque, poi ne ho parlato con mia nonna, la mamma di mia mamma, e lei mi ha consigliato di parlarne con i miei genitori - ha confessato la 27enne -. Lo sport, soprattutto la corsa, mi ha aiutata a venirne fuori. Sono anche andata in una clinica vicino a Londra per tre settimane e lì mi hanno dato gli strumenti per guarire e non ci sono più cascata. Dopo duesono rimasta incinta di mio figlio Marlo e questo mi ha dato una grande forza. Questi disturbi ti restano dentro e devi ...