Peppino Impastato | un povero Cristo le cui idee non moriranno mai

(Di martedì 9 maggio 2023) L'infanzia, in Sicilia, l'abbiamo vissuta a colpi di timpulate, schiaffi . Non timpulate fisiche ma morali. Di quelle forti. Di quelle che lo scroscio lo avverti anche a distanze di anni. Certi rumori ...

di Dan. Am. Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quandofu ucciso a Cinisi (Palermo) dalla mafia. Uccisero quel ragazzo giovane, sfrontato e coraggioso, militante dell'estrema sinistra con una carica di tritolo posizionata sui binari ...... verrà il giudizio di Dio!" Ricordo il 'secondo' 9 maggio, perché nel '78, quello in cui veniva fatto trovare il corpo del presidente Aldo Moro a Roma e a Cinisi veniva ammazzato, ...Il 9 maggio del 1978, infatti, furono trovati privi di vita i corpi di Aldo Moro , presidente della Democrazia Cristiana in via Caetani (Roma) e, giornalista e attivista ...

Tanti anni fa l'omicidio. Fu il boss Tano Badalamenti e i suoi picciotti a chiudergli la bocca con una carica di tritolo. Ma la lezione civile di quel ribelle comunista non scolora. E resiste ...Tragedia in via Sardegna: sindaco polacco cade dalla finestra di un hotel e muore. Secondo la ricostruzione si è trattato di un incidente.