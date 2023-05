Peppino Impastato | il ricordo nel 45° anno dalla morte

(Di martedì 9 maggio 2023) per mano mafiosa. La suapassò quasi inosservata per il ritrovamento del corpo di Aldo Moroè stato un attivista politico italiano, noto soprattutto per la sua opposizione alla mafia siciliana. Nato il 5 gennaio 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo,crebbe in una famiglia di mafiosi: suo padre era infatti un importante esponente del clan di Cinisi. Tuttavia, già da giovanesi ribellò alla cultura mafiosa allontanandosi dal padre, che era stato inviato al confino durante il periodo fascista per la sua appartenenza alla mafia. Anche lo zio e gli altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre, Cesare Manzella, era il capomafia del paese, ucciso nel 1963 in un attentato con una Alfa Romeo Giulietta riempita di tritolo. La madre di...

un eroe civile" "La cattura di Messina Denaro è un punto ma non segna la fine, piuttosto un inizio. Certamente è un evento che doveva accadere perché non era tollerabile che si ...Ricorre, oggi, il 45esimo anniversario dell'omicidio da parte della mafia di Giuseppe, come era conosciuto da tutti, era nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo , da una famiglia legata a Cosa Nostra. Le sue denunce attraverso Radio Out, da lui ...1' DI LETTURA PALERMO " "A 45 anni dalla sua scomparsa, la figura del giornalista e attivistacontinua a rappresentare un simbolo e un esempio di ribellione e lotta ai condizionamenti della mafia". A dichiararlo è Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. "Ha portato avanti una ...

Sono 45 anni che è stato ucciso il giornalista ed attivista politico Giuseppe 'Peppino' Impastato. Il delitto si consumò a Cinisi, in provincia di Palermo. Era il 9 maggio 1978, lo stesso giorno in cu ...