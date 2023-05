Peppino Impastato e Aldo Moro hanno molto di più del 9 maggio in comune

(Di martedì 9 maggio 2023) : le loro morti sono un monito ancora oggi per chi intenda cambiare le cose. Per davvero.edinprima che la morte violenta, la scelta di impegno radicale per la libertà e per la democrazia, certo attraverso percorsidiversi, ma non così tanto distanti se soltanto si pensi cheaveva infine deciso di candidarsi alle elezioni comunali di Cinisi. Sappiamo come è andata a finire:risulterà eletto, il più votato dai cittadini di Cinisi, anche se ormai morto. La sua elezione postuma fu un tributo al valore del suo lavoro., pur consapevole di quanta mafia ci fosse allora nello Stato, aveva risolto la duplice avversione (“Ne’ con la mafia ne’ con lo ...

1976
Stammheim (Germania Ovest) " Viene rinvenuta impiccata nella sua cella Ulrike Meinhof 1978
Roma " Viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro Cinisi " Viene ritrovato il cadavere di...
Nove maggio 1978, nello stesso giorno, la mafia uccise e le Br uccisero Aldo Moro. Un giorno importante il 9 maggio, giorno della memoria. Giorno della necessità di non gettare la memoria, la storia, il coraggio e la verità nel buco nero ...di Dan. Am. Tanti anni sono passati. Era il 9 maggio del 1978, lo stesso giorno in cui le Brigate Rosse facevano ritrovare a Roma il corpo di Aldo Moro, quando fu ucciso a Cinisi (Palermo) dalla mafia. Uccisero quel ragazzo giovane, sfrontato e coraggioso, militante dell'estrema sinistra con una carica di tritolo posizionata sui binari ...

