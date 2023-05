“Pensavo di non farcela” | la confessione di Fiorello | il momento più triste della sua vita

Leggi su chenews

(Di martedì 9 maggio 2023) Il noto e amato showman sicilianoha raccontato qual è il giorno piùsua. Unamolto dettagliata che chiama in causa quanto accadde a suo padre.è diventato grazie alla sua personalità e alle sue grandi qualità uno degli artisti più amati in Italia. Tale esposizione ha portato a raccontarsi più volte e in undi questo tipo ha svelato qual è stato l’evento piùsua– Ansa FotoIn scena, abbiamo imparato a conoscere unsenza freni e che dona agli spettatori non solo spettacolo ma anche risate. Nel suo privato, invece, ci sono stati dei momenti non proprio facili: uno su tutti la ...