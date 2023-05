Pelliccia e pancione | i look di Rihanna continuano a ridisegnare la moda premaman

(Di martedì 9 maggio 2023) In occasione della sua esibizione al Super Bowl 2023ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, a meno di un anno dalla nascita del suo primogenito. L’interprete di Umbrella si è presentata sul palco con unrosso fuoco che rendeva evidenti a tutti le sue forme da mamma in attesa, confermando così le voci che circolavano da tempo sulla sua seconda maternità. La cantante rientra certamente tra le donne che vogliono esaltare al massimo la femminilità quando vivono una gravidanza e non si smentisce praticamente mai. Non a caso, appena ne ha la possibilità non esita a scoprire il suo, come aveva fatto in passato anche sotto la neve, quando evidentemente le temperature esterne erano tutt’altro che alte. “Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle sentire come se dovessero nascondere la ...

Rihanna non esita a mostrare la sua femminilità anche ora che è in attesa del suo secondo figlio: i suoi look sono sempre più sexy.