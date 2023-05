Pedullà | “Giuntoli alla Juve | i bianconeri hanno preso il numero di targa”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 9 maggio 2023) Alfredodà le ultime notizie su Cristiano, il direttore sportivo ha un contratto con il Napoli fino al 2024. Il futuro di Cristianosembra oramai deciso, il direttore sportivo del Napoli verso lantus. Le notizie su Cristianovengono date da Alfredoche a SportItalia dice: “Avevamo parlato di questa possibilità già sei mesi fa. In quel periodo nessuno ci ha creduto, negli ultimi giorni, invece, anche alcuni che nemmeno prendevano in considerazione l’ipotesi,detto che la trattativa andrà in porto“. Poiha aggiunto: “Laha continuato a seguire, ha memorizzato ildi ...