Paura al Niguarda | rissa fra familiari dei pazienti | Siamo armati

"Notte diquella del 6 maggio all'ospedaledi Milano". Il personale di turno in Pronto soccorso ha visto irrompere nel reparto "i familiari armati" di due pazienti che erano stati presi in carico ...Così comincia la nota del sindacato Fials Milano. Il personale di turno in Pronto soccorso ha visto irrompere nel reparto 'i familiari armati' di due pazienti che erano stati presi in carico in quelle ...'Notte diquella del 6 maggio all'ospedaledi Milano'. Il personale di turno in Pronto soccorso ha visto irrompere nel reparto 'i familiari armati' di due pazienti che erano stati presi in carico ...

Milano, famiglie sinti armate al pronto soccorso: notte di paura a ... IL GIORNO

I parenti dei due gruppi in guerra si sono ritrovati di fronte dopo una sparatoria. La denuncia dei sindacati: “Operatori sanitari lasciati soli, serve più sicurezza” ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...