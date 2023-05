Pattinaggio artistico a rotelle | partono ad Asuncion le Artistic Skating International I protagonisti

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Ci siamo. Sta per cominciare in Paraguay, nello specifico ad Asunciòn, la prima semifinale dell’Series 2023, competizione internazionale itinerante diche si concluderà a giugno con le attesissime Finali di Coppa del Mondo, quest’anno previste a San Juan, in Argentina. La tappa sarà fondamentalmente dedicata ai pattinatori in attività nel continente americano, territorio che sta avendo una forte crescita dopo l’introduzione del sistema di punteggio Rollart, anche se non mancherà anche una rappresentanza del vecchio continente. Inutile dire che il protagonista più atteso sarà senza alcun dubbio Brayan Carreno, Campione del Mondo in carica nella specialità Solo Dance e pronto a stupire anche in questa stagione. Ma attenzione, perché ...