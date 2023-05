Patrick Zaki | nuovo rinvio al 18 luglio | il giudice non si presenta in aula

(Di martedì 9 maggio 2023) Per Amnesty Italia si tratta dell'”ennesima prova del disprezzo per i diritti umani da parte della magistratura egiziana”. Nelle aule del tribunale di Mansoura è stato deciso unper, visto che iltitolare del processo non si èto all’udienza ed è stato tutto posticipato al 18. A dirlo all’Ansa è stato lo stessoal termine della brevissima udienza che si è tenuta con un sostituto., studente egiziano dell’Università di Bologna, è attualmente a piede libero, ma rischia sempre altri cinque anni di carcere per il contenuto di un suo articolo. Formalmente l’udienza odierna serviva solo a far depositare atti della difesa ma, trattandosi di unmonocratico, come ...

