Patrick Zaki a Mansura | oggi in aula per la decima udienza del processo

(Di martedì 9 maggio 2023) Riparteila carico di, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che nonostante sia stato rilasciato dalle autorità del Cairo rischia ancora 5 anni di carcere per il contenuto di un suo articolo ritenuto “diffamatorio” verso il regime di Al Sisi dalla pubblica accusa:c’è lasulla vicenda, e la sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, non ha escluso che possa arrivare una sentenza. “Speriamo”, si è limitata a rispondere la legale a una domanda dell’ANSA. Le parti erano state rimandate ad“per far consegnare le carte della difesa”. “Forse pronunceranno il verdetto finale, potrebbero farlo”, aveva ricordato lo stessodopo l’...

Nuovo rinvio per. Il giudice titolare del processo non si è presentato all'udienza in programma oggi a Mansura, in Egitto, ed è stato tutto rinviato al 18 luglio. Lo ha riferito all'ANSA lo stessoal ...Il giudice titolare del processo anon è comparso in aula e, al suo posto, è stato nominato un altro magistrato che però, non essendo responsabile del caso, "non potrà far altro che rinviare" l'udienza: anche se manca un'...L'ong: "Dalla magistratura egiziana l'ennesima prova di disprezzo per i diritti ...

A Mansura la decima udienza del processo a Patrick Zaki Agenzia ANSA

Riparte oggi il processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna che nonostante sia stato rilasciato dalle autorità del Cairo rischia ancora 5 anni di carcere per il ...È stata rimandata al 18 luglio l’udienza per il processo a Patrick Zaki, l’attivista e studente dell’Università di Bologna ...