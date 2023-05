Passeggiava a via Manzoni | ma era ai domiciliari

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 9 maggio 2023) Napoli,a viama l'uomo era agli arrestiper rapina e minaccia: arrestato 42 ennetranquillamento in viaa Napoli poco dopo le 19:30, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione lo hanno notato. I militari lo hanno riconosciuto immediatamente e lo hanno bloccato e arrestato. Si tratta di G.P., un 42enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, su disposizione della Procura di Napoli, era sottoposto agli arrestiper i reati di rapina e minaccia. Resta da chiarire la motivazione per la quale ha violato le prescrizioni impostegli.