Paolo Sorrentino | «Regista e allenatore sono simili ma loro sono costretti al rito penoso delle interviste»

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilospite ieri sera a Supertele a Dazn, con Pier Luigi Pardo, Ciro Ferrara, Ezio Glerean, Luca Toni, Gigi Di Biagio. Ha parlato di Napoli-Fiorentina vissuta a bordo campo. «A bordo campo è dieci volte più bello che andare sugli spalti, il calcio vero giocato da vicino è impressionante, la velocità del gioco è, banalmente, qualcosa di bellissimo. Tu avevi capito dopo Milan-Napoli che avrete vinto lo scudetto. «Non avevo capito, sarebbe troppo. Mi era sembrato che ci fossero degli indizi interessanti, il Napoli aveva vinto quella partita come avevo visto vincere squadre che poi avrebbero vinto lo scudetto allo stesso modo, come la Juventus in passato. Cioè anche senza giocare particolarmente bene, subendo il Napoli aveva avuto la capacità di vincere la partita». «Io vidi l’esordio di Ferrara al San ...

