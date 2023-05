Paola Barale a letto? Imbarazza la Toffanin | Non manca nulla | roba piccantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Lo show diintervistata da Silviaa Verissimo, su Canale 5, comprende anche la risposta decisamente piccante alla malandrina domanda della padrona di casa. "L'amore? Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi…". Un modo simpatico e allusivo, quello della splendida showgirl 56enne, per sottolineare come la sua vita sentimentale sia al momento decisamente frizzante e, per così dire, variegata. Ma proprio sul tema amoroso, la storica ex valletta di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna, nonché ex sosia di Madonna, ha lanciato una stoccatina a Gianni Sperti e in fondo pure un po' a Silvia: "La settimana scorsa è venuto qui il mio ex marito? Ma dai. Fai bene a non farmi vedere le immagini, grazie. Mi ...