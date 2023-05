Palmanova | gli eventi per gli Alpini

Leggi su udine20

(Di martedì 9 maggio 2023) È tutto pronto anche aper la 94° Adunata Nazionale degliche si terrà a Udine dall’11 al 14 maggio. L’Amministrazione Comunale di, assieme alla sezione ANA cittadina, sta organizzandodedicati e celebrazioni, oltre a visite guidate, in collaborazione con PromoTurismo FVG, e aperture straordinarie delle Gallerie di Contromina e di Baluardo Donato. Per i camper, sono disponibili tre aree: in Piazza XX Settembre, in via Vallaresso e in via Risorgimento (area attrezzata scarico). Quella presente in via Vallaresso è stata realizzata, in maniera temporanea, solo per l’evento. Giuseppe Tellini, Sindaco di: “La città è pronta ad accogliere con stima e affetto i tantiche arriveranno in regione e nella Fortezza di ...