Pallavolo | l’Alto Tammaro avvierà un percorso per partecipare ai campionati di categoria

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresso il Palasport dell’area fiera di Morcone si è tenuta la manifestazione ‘Volare verso’, organizzata dall’Asd Volare Benevento, insieme ai comuni di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e l’Ente fiera. Nell’occasione è stato deciso di intraprendere un, tra fine giugno ed inizio luglio prossimi, per far nascere la Volare Alto, una squadra che potràaidil’anno prossimo. “La manifestazione – hanno commentato i sindaci di Morcone, Luigino Ciarlo, di Santa Croce del Sannio, Antonio Zeoli di Santa Croce e Luca Apollonio di Sassinoro insieme all’assessore allo Sport di Morcone, Giulia Ocone – è stata accolta con molto entusiasmo dai nostri giovani tanto da spingerci a ...

... cioè la convocazione nella Nazionale maggiore di'... ma qui il livello è molto, lo staff offre e pretende cose ...... oggetti perduti, nel perenne contrasto trae il basso, il ... Non è tanto'essenza della società iniqua e orwelliana ...anni come allenatore e scoutman professionista nel mondo della, ...Conquista il titolo regionale di categoria'under 19 Sir Safety ...di San Giustino i parietà della Città di Castellocon ... Questa la rosa under 19 salita sul gradino piùdell'Umbria: ...