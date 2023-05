(Di martedì 9 maggio 2023) Islmabad, 9 mag. (Adnkronos/Dpa) - Grandi folle di persone si sono radunate nelle principali cittàe per protestare contro l'dell'ex primo ministro Imran, accusato di corruzione. Almeno un dipendente del partito diè stato ucciso a Quetta, ha riferito ai media Shireen Mazari, ex ministro e alto dirigente del Movimento per la Giustizia del(PTI). Lesono scoppiate dopo cheè stato arrestato per ordine dell'Alta Corte di Islamabad. I manifestanti hanno preso di mira in particolar modo gli edifici militari in diverse città, ritenendo che dietro l'dici sia l'esercito. Hanno vandalizzato la struttura militare nella città orientale di Lahore, mentre a Rawalpindi, hanno preso ...

Rischia di sfociare in nuovi tumulti inl' arresto dell'ex - primo ministro Imran Khan all'uscita del tribunale di Islamabad. La ...di protesta in un clima già infuocato dalle. ...... nell'ottobre del 2022, la commissione elettorale delha interdetto dal pubblico ufficio ... Lee le udienze Il 3 novembre seguente Khan, che ha sempre negato ogni accusa, ha ...... che sta facendo di tutto per prevenire una nuova ascesa del PTI, potrebbe ottenere l'effetto contrario: dopo l'arresto di Imran Khan in alcune città delsono già scoppiate...

Pakistan: proteste in tutto il Paese per arresto ex premier Khan La Nuova Sardegna

Il Pakistan è finito nel caos dopo l'arresto dell'ex premier e leader del partito di opposizione Pti, Imran Khan, per danno ai fondi dello Stato. I sostenitori di Khan sono infatti scesi in piazza per ...Gli agenti del National Accountabilty Bureau hanno fatto irruzione nell'Alta Corte di Islamabad, dove l'ex primo ministro si trovava per affrontare uno dei ...