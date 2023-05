Pakistan | ex premier Khan arrestato per fondo al-Qadir “Lo stanno torturando”

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – Imran, ex primo ministroo e leader del partito dell’opposizione Pti, è statodavanti all’Alta Corte di Islamabad in relazione al ‘al-’. La conferma arriva dalla poliziaa. In un videomessaggio su Twitter la leader del Pti Musarrat Cheema ha riferito che “lo” e ”lopicchiando”. Il vicepresidente del Pti Fawad Chaudhry ha twittato che l’Alta Corte è stata “occupato dai paramilitari” e gli avvocati “sono stati sottoposti a torture”. Il partito ha quindi lanciato un appello per manifestazioni di piazza in tutto il. Al momento, ha spiegato l’ispettore generale Akbar Nasir, la situazione a Islamabad è ”normale” ...

Una situazione che ha spinto i vertici del partito a lanciare un appello affinché inizino manifestazioni di piazza in tutto il. Un modus operandi, quello di smuovere le masse in funzione ...L' ex primo ministro pakistano e leader del partito dell'opposizione Pti, Movimento per la Giustizia del, Imran Khan è stato arrestato dai paramilitari mentre compariva in un tribunale di Islamabad in uno dei numerosi casi aperti contro di lui da quando è stato estromesso dal potere nell'aprile ...... Kassym Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan , Sadyr Japarov, e ildell' Armenia ,... Gli li unici due ambasciatori citati sono stati die Turchia . - -

The former leader has claimed a 'western conspiracy' forced him from office after a vote of no confidence last year.Pakistan’s former prime minister Imran Khan has been arrested outside the High Court in the capital Islamabad, his party said.