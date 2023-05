Pakistan | arrestato l’ex premier Khan | caos a Islamabad

(Di martedì 9 maggio 2023) Ilè finito neldopo l’arresto dele leader del partito di opposizione Pti, Imran, per danno ai fondi dello Stato. I sostenitori disono infatti scesi in piazza per protestare contro l’arresto avvenuto durante il processo, a, che lo vede alla sbarra per diversi reati, tra cui quello di corruzione. La polizia è intervenuta nel tentativo di disperdere i dimostranti che bloccavano alcune delle strade principali della città. Nel centro portuale di Karachi le forze dell’ordine hanno usato manganelli e gas lacrimogeni per liberare un’arteria chiave da centinaia di manifestanti. Imranè stato primo ministro deldal 2018 al 2022. Ad aprile dello scorso anno, è stato rimosso ...

CHENNAI " Il clamoroso e rocambolesco arresto dell' ex premier pakistano Imran Khan presso l'Alta Corte di Islamabad ha causato un'impennata delle tensioni politiche in un Paese già colpito da molte ...L'ex primo ministro del, Imran Khan, è statoquesta mattina non appena si è presentato in tribunale per una delle udienze in cui è imputato per corruzione. L'emittente indipendente ...approfondimento Sparatorie in due scuole in, 8 insegnanti morti Disordini a Islamabad dopo l'arresto di Imran Khan L'ex primo ministro pakistano Imran Khan è statodai Rangers ...

Pakistan, l'ex premier Imran Khan arrestato in tribunale. Manifestazioni in tutto il Paese la Repubblica

Il Pakistan è finito nel caos dopo l'arresto dell'ex premier e leader del partito di opposizione Pti, Imran Khan, per danno ai fondi dello Stato. I sostenitori di Khan sono infatti scesi in piazza per ...Rischia di sfociare in nuovi tumulti in Pakistan l' arresto dell'ex-primo ministro Imran Khan all'uscita del tribunale di Islamabad. La scena dell'arresto è drammatica: decine di agenti in assetto ...