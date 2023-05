Pakistan | arrestato l' ex premier Imran Khan | si temono disordini nel Paese

...del partito a lanciare un appello affinché inizino manifestazioni di piazza in tutto il. ... Shahbaz Gill ,il 10 agosto. Le stesse accuse sono state poi ripetute da Khan durante un'...È il politico più popolare del paese ed era accusato di frode e corruzione: la polizia provava ad arrestarlo da settimane, senza ...L' ex primo ministro pakistano e leader del partito dell'opposizione Pti, Movimento per la Giustizia del, Imran Khan è statodai paramilitari mentre compariva in un tribunale di Islamabad in uno dei numerosi casi aperti contro di lui da quando è stato estromesso dal potere nell'aprile ...

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato infine arrestato Il Post

Imran Khan è stato arrestato mentre stava comparendo in un tribunale di Islamabad. Adesso c’è il rischio che il Pakistan possa essere travolto dalle proteste ...(Adnkronos) - Imran Khan, ex primo ministro pakistano e leader del partito dell'opposizione Pti, è stato arrestato davanti all'Alta Corte di Islamabad in relazione al 'fondo al-Qadir'. La conferma arr ...