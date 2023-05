Ostia | Papagni ed ' er nasca' condannati | 5 anni di carcere per estorsione con l' aggravante

(Di martedì 9 maggio 2023) Cinquedi, in primo grado, per tentatacon il metodo mafioso , a Paolo Riccardo, imprenditore balneare die al boss Roberto De Santis detto 'er'. ...

Secondo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia , i ...... da qualsiasi impedimento, per la realizzazione di un complesso residenziale a, in cambio di soldi, molti soldi. Ieri è stato il giorno delle condanne per Paolo Riccardo, imprenditore ...... emessa dal GUP di Roma, nei confronti di Paolo Riccardoe Roberto De Santis - quest'ultimo ... che antepone il bene comune agli interessi speculativi di pochi.' Lo Sportello FAI Antiusura...

Offrivano una 'protezione' a 360 gradi, da qualsiasi impedimento, per la realizzazione di un complesso residenziale a Ostia , in cambio di soldi, molti soldi. Ieri è stato il giorno delle condanne per ...Cinque anni di carcere, in primo grado, per tentata estorsione con il metodo mafioso, a Paolo Riccardo Papagni, imprenditore balneare di Ostia e al boss Roberto De Santis detto ...