Ospedale di Saronno | Bertolaso assicura | non chiude | si rilancia

(Di martedì 9 maggio 2023) Si è tenuto oggi al'incontro tra i 19 sindaci del territorio, l'Assessore al Welfare di Regione Lombardiae i dirigenti dell'Asst Valle Olona per la presentazione del piano di rilancio dell'di. Dall'incontro è emerso che l'non solo nonrà, ma rimarrà presidio di primo livello e non è prevista ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

... 27enne di Cislago (nel Varesotto) morta all'Niguarda di Milano tre giorni dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 4 maggio a Bovisio Masciago, lungo la- ...Per cause ancora da chiarire, il loro mezzo si era schiantato contro un'auto lungo la Monza -. Dopo la caduta sull'asfalto, i due erano stati soccorsi e accompagnati in. Nelle scorse ...Dopo lo scontro, la giovane era stata portata d'urgenza all'Niguarda di Milano, dove ... anch'esso 27enne e gravemente ferito nell'incidente occorso sulla Monza -poco prima della ...

Ospedale di Saronno. Bertolaso: “Non chiuderà. Sarà potenziato: investimenti per 24 milioni” Quotidiano Sanità

Saronno: 24 milioni per l’ospedale. E’ quanto promesso dall’assessore Bertolaso durante il vertice coi sindaci ...La conferma arriva dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso che oggi ha incontrato il sindaco Augusto Airoldi e i primi cittadini dei Comuni interessati dal piano di rilancio del presidio.