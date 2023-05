Osimhen assomiglia a Vesuvius II 365 di Warhol | Di Lorenzo è la Primavera azzurra di Botticelli

(Di martedì 9 maggio 2023) ALEX MERET: Un’estate trascorsa come nei classici film di Vanzina: io, lui e l’altro. Benzinaio preferito dai villeggianti in direzione Adriatico. Trattato come un chiattillo ad un evento trash di qualche volgare tik-toker. La sua mano a Milano, la sua mano con il Lecce, la sua mano e il suo sguardo come una bottiglia di Tocai ghiacciata. La rivincita del numero uno. Il solo portiere dell’attuale Nazionale a poter vantare uno scudetto. TIZIANO VECELLO “Sant’Alex in trono” mi perdoni San Marco. GIOVANNI DI: Quanta polvere se si guarda indietro. Quanta. «E alzando gli occhi vidi finalmente apparire, come un muro obliquo, tutta Matera». Lo avrà pensato, si che lo avrà pensato e si è fermato a Napoli con il coraggio di chi non ha bisogno di urlare. Gli è bastato semplicemente essere. Il primo dopo Diego, il principe della Favola. SANDRO...

Dr De Nicola: "Osimhen somiglia a Cavani, ADL è il punto di forza" Il Napoli Online

Il terzo scudetto del Napoli è il trionfo del presidente della società partenopea, visto dal calcio come un corpo estraneo, criticato per l'attenzione al bilancio ed ora studiato come esempio da imita ...Salvatore Bagni, operatore di mercato, si è proiettato alla campagna acquisti e cessioni del Napoli in vista della prossima stagione.