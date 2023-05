Orsa Jj4 in galera da innocente | ora bisogna chiederle scusa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Tocca chiedereall'Jj4. Se la perizia veterinaria forense mostrata dal suo avvocato sul corpo di Andrea Papi dice il vero, non è stata lei ad aggredire e uccidere il giovane podista nei boschi del Trentino, il 5 aprile scorso. Abbiamo un altroin cella - si calcola lo siano il 2-3% dei detenuti -, vittime della malagiustizia italiana, che non distingue tra esseri umani e animali, trattando tutti peggio dei secondi. Siamo in presenza dell'ennesimo caso mediatico che ha diviso il pubblico tra innocentisti e colpevolisti ed è destinato a lasciare ciascuno del proprio parere a prescindere da ogni evidenza. Questione di denti. I segni dei canini dell'orso assassino sul corpo di Andrea hanno una profondità tale e una distanza tra loro da far pensare che il ragazzo sia stato assalito da un maschio anziché da una femmina, ...