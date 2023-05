(Di martedì 9 maggio 2023) Diciotto persone in carcere, 7 ai domiciliari, 9 obblighi di dimora nel comune di residenza e presentazione alla Pg, un divieto di dimora e due divieti di esercitare l'attività di impresa: sono questi ...

... sono questi i provvedimenti disposti dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti degli indagati nell'condotta dai carabinieri e scattata all'alba di oggi nei ......forte della nostra unità' 'Oggidi noi è stata intrapresa una guerra reale' afferma Vladimir Putin. "L'intero Paese si è mobilitato per sostenere i nostri eroi che combattono nell'...Una vera guerra è stata scatenatala nostra patria , ma garantiremo la nostra sicurezza'. ... !L'intero Paese si è mobilitato per sostenere i nostri eroi' che combattono nell'militare ...

Operazione contro la 'ndrangheta nel Cosentino, 25 arresti - Cronaca Agenzia ANSA

Diciotto persone in carcere, 7 ai domiciliari, 9 obblighi di dimora nel comune di residenza e presentazione alla Pg, un divieto di dimora e due divieti di esercitare l'attività di impresa: sono questi ...Nel discorso per il V-Day in Piazza Rossa, il presidente russo ha detto che "il nostro futuro dipende dall'operazione speciale". Annullata la parata aerea: “Motivi di sicurezza”, cancellata anche marc ...