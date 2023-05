Omicidio Torremaggiore | il padre omicida | Jessica voleva proteggere la madre

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo aver ucciso il presunto amante della moglie, lungo le scale del condominio di(Foggia) è tornato a casa, è entrato in camera da letto dove c’era la moglie e “l’ho colpita”, ma “è entratala qualela mamma. Allora io ho colpito anchee l’ho uccisa: manco mi ero reso conto che fosse lei.purtroppo si è trovata nel momento sbagliato”. Sono le parole messe a verbale da Taulant Malaj accusato dell’della figlia 16enne, del presunto amante della moglie Massimo De Santis, 51 anni, anche lui ucciso a coltellate, e in carcere anche per il tentatodella donna a(Foggia).

