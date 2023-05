Occhio al premierato | cavallo di Troia di chi vuole mantenere lo status quo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 maggio 2023) La vera contrapposizione è tra coloro che vogliono rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni e coloro che invece vogliono un meccanismo per depotenziare la volontà popolare al fine di neutralizzarne gli effetti quando questa non produce gli esiti “giusti” Prende avvio oggi il processo delle riforme istituzionali con la consultazione, presso la Camera dei deputati, tra una delegazione del governo (composta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il ministro Elisabetta Alberti Casellati) e i rappresentanti delle varie forze di opposizione. Avevamo già affrontato il tema in un articolo del 6 febbraio scorso (Il centrodestra non rinunci al presidenzialismo per un consenso più ampio), sostenendo la tesi che sarebbe stato un errore convergere sull’ipotesi del cosiddetto ...