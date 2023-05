Israele ha colpito dia Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un velivolo ha centrato un'auto ...europea è seriamente preoccupata per l'escalation a Gaza a seguito dei...... hanno detto funzionari ucraini, dopo che gli allarmi per iaerei hanno suonato su gran parte del Paese. 'Come al fronte, i piani dell'aggressore sono falliti', ha dichiarato Serhiy Popko, capo ...Arriva unsimulatore per l'Accademia di volo, e si susseguono i corsi per il brevetto volo da ... Altrisono in preparazione, impegni non indifferenti, ma danno significativa visibilità al ...

Nuovo raid di Israele su Gaza, '2 morti' Agenzia ANSA

Israele ha colpito di nuovo a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un velivolo ha centrato un'auto sulla quale "una squadra terroristica portava missili anti tank a Khan Younis n ...Israele ha effettuato nuovi raid sulla Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui è stata colpita un'auto sulla quale "una squadra terroristica trasportava missili anti-ca ...