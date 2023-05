Nuovo raid a Gaza | 2 morti

Arriva unsimulatore per l'Accademia di volo, e si susseguono i corsi per il brevetto volo da ... Altrisono in preparazione, impegni non indifferenti, ma danno significativa visibilità al ...Per la base dell'Akp, Erdoan è l'unico uomo in grado di rendere la Turchia digrande ". L'... da "Sorgente di pace" ad "Aquila d'inverno" ma anche iarei nell'Iraq settentrionale). Non ...... Ursula von der Leyen si è recata a Kiev : ' È bello essere dia Kiev. Dove i valori a noi ... la puntata di oggi, 9 maggio ARTICOLO SUCCESSIVOsulla Striscia di Gaza, 13 morti e 20 feriti: ...

Nuovo raid israeliano a Nablus, uccisi tre palestinesi di Hamas Il Manifesto

Il discorso del presidente russo Vladimir Putin dalla piazza Rossa di Mosca dove si svolge la parata per la celebrazione del Giorno della Vittoria: “L’Occidente ha dimenticato chi ha sconfitto il naz ...Tra le vittime anche quattro donne e quattro bambini. I feriti sono 20. Lo riferisce il ministero della Sanità della Striscia, citato dalla agenzia Wafa. Negli attacchi sono stati uccisi 3 alti comand ...