Nuovo corso per ‘Taormina Arte’ | fondazione e produzione di eventi

(Di martedì 9 maggio 2023) La direttrice artistica Beatrice Venezi: "Svolta epocale, sarà una rivoluzione" - La sovrintendente Ester Bonafede: "Non più solo opere ospitate" - Federico Mollicone e Gianmarco Mazzi: "Parlamento e Governo vicini al progetto di rilancio", si cambia: dalla forma giuridica che assume quella di una, alla forma artistica con gli spettacoli non più solo ospitati ma prodotti ed esportati anche in altri circuiti culturali, puntando su un programma multidisciplinare – che sarà dettagliato e presentato il 6 giugno al Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana – che proporrà musica e teatro lirico e di prosa, cinema e audiovisivo, danza e letteratura. Alcune presenze di spicco sono state già anticipate durante la tavola rotonda organizzata nella Sala delle Crociere al Collegio Romano, ...

La Juventus ha voglia di aprire unciclo, anche (se non soprattutto) a livello dirigenziale, e Giuntoli sembra il perfetto anello di congiunzione per mettere in moto il. Tanto che ......Saudita l'anno prossimo Dil'epica sfida contro il rivale di sempre CR7 ma su un... Uno dei tanti big che, in scadenza di contratto, potranno cambiare squadra neldel prossimo mercato ...QuestoSUV Jeep sembra senza precedenti e quasi incredibile; eppure è tutto vero. Jeep ... Neldel video, attraverso una combinazione di immagini e testi che appaiono in sovrimpressione, ...

Eurosofia avvia il nuovo corso d’aggiornamento: “Il docente mentore, coach e orientatore: ruoli, compiti e metodologie”. Ultimi giorni per iscriversi Orizzonte Scuola

"Per la prima volta, la fondazione si affaccia con una nuova governance per riappropriarsi del suo spazio di cultura. E, con un atto di coraggio, presenteremo al Teatro Antico tre opere non ospitate ...La quinta edizione della rassegna (11-14 maggio) nella città emiliana propone una retrospettiva sul grande ingegnere le cui idee hanno avuto applicazione anche per veicoli del ministero della Difesa ...