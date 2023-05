Nuove disposizioni su immatricolazioni | D’Angelo | “Incrementare risorse UCON”

(Di martedì 9 maggio 2023) Il Capo Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha ufficialmente scritto agli Uffici competenti dell’(Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto), con nota 8 maggio 2023, n. 0013801, dando disposizione ai propri uffici affinché le pratiche di prime, definitive o provvisorie dei natanti, siano evase entro 7 giorni dalla data di presentazione della completa documentazione. A dare la notizia è stata Confindustria Nautica, che ha poi affermato come il provvedimento sia frutto del confronto di CN con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.: “insufficienti” La decisione, che accoglie le richieste dell’Associazione per garantire la competitività del nostro paese, fornisce uno ...

Nuove disposizioni in materia di immatricolazioni e locazione natanti pressmare.it

