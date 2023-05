Nuova perturbazione in transito sulla Lombardia | cieli coperti e qualche pioggia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 maggio 2023) L’ulteriore discesa verso le coste nord-africane del minimo in quota presente ieriSardegna, consentirà su gran parte della penisola, una temporanea risalita dei valori pressori. Dal tardo pomeriggio di oggi, l’ingresso sulle regioni nord occidentali di unaatlantica, accompagnata in quota da fredde correnti nord occidentali, sarà responsabile di diffuso maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 9 maggio 2023 Tempo Previsto: Al mattino, irregolarmente nuvoloso, con parziali schiarite, lungo sui rilievi alpini, nuvolosità più compatta su Valtellina, Orobie, Lario e Varesotto, ove non si escludono deboli precipitazioni. Da poco ad irregolarmente nuvoloso sui restanti settori della regione. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura ...