Nuoto, Simone Barlaam: "L'oro alle Paralimpidi di Tokyo mi ha reso più autonomo, l'Italia è un'eccellenza" OA Sport

Nuovo appuntamento con Swim2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del nuoto. Ospite della puntata, Simone Barlaam, oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 50 ...La stagione del nuoto internazionale si aprirà con il Mare Nostrum, meeting di tre appuntamenti nato nel 1994 che prenderà il via a Canet en Roussillon il 13 ed il 14 maggio. Il 17 ed il 18 maggio sar ...