Nuoto | Procura Coni dà ragione a Barelli | Fin archivia sospensione Fina

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente della Federera stato squalificato per tre anni da World Aquatics ROMA - "Iltore Generale dello Sport del, Prefetto Ugo Taucer, dàa Paoloe autorizza ...

... dà ragione a Paolo Barelli e autorizza il Procuratore della Federazione Italiana, Alessandro ... "Le indagini effettuate dallafederale, e condivise da quella del Coni, hanno escluso ...... decide di accettare la proposta di un matrimonio 'per' con Italo, nipote del rude ... Ospiti: Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d'oro agli ultimi Campionati italiani di(......squadra giovanile 'UnioneFriuli' ora 15enne che - nel corso dell'incidente probatorio - ha ricostruito l'abuso sessuale subito in un albergo in Prati, a Roma. A commetterlo, secondo la...

Procura CONI dà ragione a Barelli. Procura FIN archivia perché ... FIN - Federazione Italiana Nuoto

Il presidente della Federnuoto era stato squalificato per tre anni da World Aquatics ROMA (ITALPRESS) - 'Il Procuratore Generale dello Sport del ...Il Procuratore Generale dello Sport del CONI, Prefetto Ugo Taucer, dà ragione a Paolo Barelli e autorizza il Procuratore della Federazione Italiana Nuoto, prof. avv. Alessandro Sammarco, ad archiviare ...