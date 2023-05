Nudo | un brano cantautoriale per eccellenza e intimo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 9 maggio 2023) Nuovo singolo per il cantautore milanese che sabato 20 maggio sarà in concerto per l’Evento benefico a favore della Rete Antiviolenza V.I.O.L.A. Disponibile nei principali digital store “”, il nuovo singolo di Alessandro Bosco (etichetta Latlantide), scritto con la collaborazione di Marco Scarpa e Vincenzo Gioia.è unper, che ha incontrato non poche difficoltà nell’uscire dall’animo di Alessandro il quale, già da tempo, manifestava una certa aridità compositiva. “La canzone – spiega il cantautore – è un’analisi interiore, una sorta di bilancio personale con una presa di coscienza forte nell’accettare se stessi, senza più mentirsi, togliendo, una volta per tutte, quelle maschere che spesso usiamo in questo mondo per sopravvivere e non ...