Nozze gay in alta uniforme | nel Brindisino un carabiniere sposa il compagno

Letra Angelo Orlando, un appuntato scelto dei carabinieri, e Giuseppe Pezzuto, un parrucchiere, si sono svolte con tutto il cerimoniale dell'Arma . Le immagini condivise su Instagram mostrano ...Impiegate del Comune si sposano tra di loro, demansionate e costrette a dimettersi: il sindaco condannato per discriminazione Giuseppe e Angelo hanno scelto di celebrare lel'8 maggio non per ...commenta Cerimonia in alta uniforme, con tanto di picchetto d'onore: si sono svolte così letra Angelo Orlando , appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Palazzo Chigi, e Giuseppe Pezzuto , titolare di un negozio di parrucchiere. Entrambi originari della provincia di Brindisi,...

Nozze gay nel Brindisino, carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: picchetto d'onore per la coppia TGCOM

Hanno detto “sì” alla presenza di parenti e amici, poi come tutte le coppie di neosposi si sono lasciati andare a un bacio per sugellare la loro unione. Il matrimonio fra i due giovani, un carabiniere ...Cerimonia in alta uniforme, con tanto di picchetto d’onore: si sono svolte così le nozze gay tra Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Palazzo Chigi, e Giuseppe Pezzuto, titol ...