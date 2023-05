Nona Mikhelidze | Il carrarmato solitario fa impressione Putin non ha più niente da mettere in mostra

(Di martedì 9 maggio 2023) La senior fellow dello Iai commenta la parata in tono minore che si è tenuta a Mosca per il Giorno della Vittoria. "Le parole del capo del Cremlino ci fanno capire che, malgrado stia perdendo la guerra, non ha nessuna voglia di negoziare"

sul presidente russo: "Putin non ha consapevolezza che la guerra non si possa vincere, spera che sia la guerra del logoramento con l'occidente che si stancherà dell'Ucraina. Le ...sui dati del sondaggio di Levada: "Il problema di Levada è che il sondaggio avviene telefonicamente e la gente non è sicura che a chiamare sia il sondaggista e non direttamente la FSB (...Proprio nella Giornata della vittoria, Vladimir Putin torna a parlare all'Occidente e lo fa attaccando anche Zelensky e il suo regime accusato di tenere in ostaggio il popolo ucraino. Anche di questo ...

Da quando è arrivato Putin ha iniziato a celebrare questo 9 maggio come se volesse rivincere una guerra già vinta, quindi con una forte retorica militare con scontro anche retorico con l'occidente e ...