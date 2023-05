“Non sta bene | è coi medici” Isola dei Famosi 2023 | perché Simone Antolini assente in puntata

Ma la tvmi piace. E' una scatola, e sistretti nelle scatole. Però mi piacerebbe fare uno show in tv, come quelli di Renato Zero'. Il tuo trasformismo, come viene visto oggi 'mi sento ...Oggi viene da chiedersi, per provare a spiegarlo a chiha fatto in tempo a conoscerlo, come sia ... che "portando, come nelle attese, un grande passo avanti nel presentare a tutti gli italiani, ...Sidelineando una struttura di squadra per i playoff con alcuni ballottaggi soprattutto tra i piccoli. La difesa tiene sempre, ma l'attacco si ingolfa spesso se Napierè in giornata....

"Pogba non sta bene di testa, va aiutato": Makelele si appella alla Juve Corriere dello Sport

Il Grande QuesitoIn attesa del 19 maggio, quando Moody’s — che prevedeva una nostra forte caduta in recessione — emetterà il suo giudizio sulla sostenibilità del debito italiano, ci si interroga sul p ...Abbiamo intervistato Marco Rovelli, autore di Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui (Minimum Fax), che indaga la natura collettiva e sociale dei problemi psicologici.