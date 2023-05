“Non lavatevi con la spugna Fa male alla pelle ed è un concentrato di germi” | il video del farmacista è virale su TikTok Ecco cosa c’è di vero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Naturale o in silicone, ad azione esfoliante, rilassante o stimolante, di diverse forme e colori: le spugne da doccia o bagno sono une proprio “must” dell’igiene personale per milioni di persone. Eppure, un popolaresul socialsta scatenando un acceso dibattito sul tema, scardinando le convinzioni di migliaia di “convinti sostenitori” dell’uso delle spugne per lavarsi. Lo spagnolo Álvaro Fernández, al secolo @farmaceuticofernandez, ha detto che lafae ha elencato i rischi ‘nascosti’ nell’utilizzo di questo comune strumento da bagno. Innanzitutto, dice ilmadrileno eer da 549.000 follower, la“genera attrito sull’epidermide eliminando più cellule del necessario a causa dell’eccessiva erosione”. ...