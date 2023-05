Non fa delle cose da essere umano | chi è il vip che sconvolge Fiorello

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023)è apparso un po' preoccupato oggi a Viva Rai 2: il conduttore ha dovuto fare i conti con un imprevisto in diretta. Per dare spazio all'amico Jovanotti, partito con il suo nuovo documentario "Aracataca", lo showman siciliano ha iniziato la puntata di questa mattina con un collegamento proprio con il cantante. In bici sulle vie di Roma, l'artista ha raccontato la sua nuova impresa, scherzando con. A un certo punto, però, il collegamento è stato interrotto da una passante comparsa dietro Jovanotti, la quale ha iniziato a urlare frasi poco comprensibili. A quel punto il conduttore ha detto all'amico: “Attenzione! Chi è? Una del luogo?”. Il cantante ha risposto con una battuta: “È una signora che abita in Patagonia, credo che stia pregando”. "Sta pregando con forza. Prega con una certa partecipazione. Perché non parti Lorenzo? ...