Non butto mai le bucce d’arancia | alcune le sistemo vicino al sacchetto della farina; le altre le uso così

Leggi su donnaup

(Di martedì 9 maggio 2023) Lesono un vero portentonatura. Non gettiamole, perderemmo un piccolo tesoro. Sono innumerevoli gli usi che possiamo farne: in cucina,al, ma non solo. Nella beauty routine per rendere la nostra pelle liscia e profumata. Nelle stanze, per diffondere un aroma delizioso ovunque. E tanto, tanto altro. Una volta scoperti gli impieghi possibili, ogni volta che avrete a disposizione un agrume non sprecherete nulla di questi frutti sublimi. Vediamo ogni dettaglio! Lenon vanno mai buttate! Iniziamo dalla cucina, luogo in cui consumiamo, utilizziamo o spremiamo l’arancia. Una volta rimaste con la scorza tra le mani, possiamo riciclarla per preparare una marmellata, decorare ...