Nokia C32 | ufficiale il nuovo entry-level Nokia

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 maggio 2023) Arriva in Italia ilC32, dotato di fotocamera da 50 MP, Android 13 ed una batteria in grado di durare per ben 3 giorni HMD Global, la casa dei telefoni, annuncia ufficialmente la disponibilità sul mercato italiano delC32, il primo smartphone della nota serie C dell’azienda finlandese dotato di fotocamera da 50MP in grado di offrire immagini in alta qualità a un prezzo ancora più accessibile. È disponibile con Android 13 in un design rinnovato, con finitura in vetro temperato per una user-experience ancora più premium. “C32 stravolge totalmente l’immaginario comune su ciò che uno smartphone economico è in grado di fare. Dotato della fotocamera più avanzata della serie C fino ad ...