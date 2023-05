No di M5s-Pd al presidenzialismo Meloni | Vado avanti

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Nessuna novità rispetto alla vigilia. Fatta eccezione per l'ex Terzo polo (che pero' 'litiga' sul coordinamento delle forze di minoranza), le opposizioni respingono al mittente qualsiasi ipotesi di elezione diretta del presidente della Repubblica o del premier. Unica apertura possibile che M5s, Pd e Più Europa sono disposti a concedere al governo è un premierato alla tedesca, quindi senza elezione diretta del presidente del Consiglio, al quale pero' si possono attribuire più poteri. Il canovaccio dei faccia a faccia voluti da Giorgiacon le opposizioni si articola come previsto: la premier ribadisce la disponibilità al dialogo, purchè il confronto non si tramuti in pantano, mettendo in chiaro che governo e maggioranza sono pronti anche a proseguire il cammino delle riforme da soli ("Se gli altri decidono pregiudizialmente di non confrontarsi sulle riforme ...