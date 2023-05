' No a Ben Gvir' | l' Ue cancella il ricevimento per Festa per l' Europa a Tel Aviv

(Di martedì 9 maggio 2023) Bufera diplomatica tra Bruxelles e Gerusalemme. Pur di non assistere all'intervento del leader della destra radicale Itamar Ben, l'Ue in Israele ha deciso dire l'evento diplomatico della ...

Bufera diplomatica tra Bruxelles e Gerusalemme. Pur di non assistere all'intervento del leader della destra radicale Itamar, l'Ue in Israele ha deciso di cancellare l'evento diplomatico della Festa per l'Europa in programma a Tel Aviv. 9 maggio 2023vedi anche Israele, Ue cancella evento con leader estrema destraLo stato d'allerta Una fonte del governo israeliano ha spiegato che gli attacchi sulla Striscia della notte passata sono ...Nel pacchetto anche Iran, Armenia e Turchia • L'Ue annulla la Feste dell'Europa a Tel Aviv per non ospitare il ministro• Taulant Malaj ha confessato d'aver accoltellato a morte il ...

L'Ue cancella evento diplomatico in Israele per la presenza (indesiderata) del ministro Ben Gvir TGCOM

Bufera diplomatica tra Bruxelles e Gerusalemme. Pur di non assistere all'intervento del leader della destra radicale Itamar Ben Gvir, l'Ue in ...Bruxelles – Un’altra scuola palestinese finanziata dall’Ue demolita dalle forze di difesa di Israele. Un’altra condanna di Bruxelles a Tel Aviv e alla sua aggressività nei territori occupati. Con la ...