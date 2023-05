NJPW AJPW NOAH All Together Again | annunciati i primi tre match

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono statitre incontri dell’evento congiuntoAll, che andrà in onda in pay-per-view tramiteWorld. Gli incontrimartedì mattina sono tutti tag teaminterpromozionali, simili alle card di Alldegli anni 2010. Il primo incontro, previsto per il 9 giugno, vedrà Kaito Kiyomiya della, Kento Miyahara dellae Hiroshi Tanahashi dellaaffrontare Kazuchika Okada della, Yuma Aoyagi dellae Kenoh della. All’inizio di quest’anno, Okada ha sconfitto Kiyomiya in occasione del ritiro di Keiji Muto al ...

NJPW, AJPW e NOAH hanno annunciato All Together Again The Shield Of Wrestling