Niente caldo e tanta pioggia | Giuliacci per maggio vede nero

(Di martedì 9 maggio 2023) Meteo:fresco e piovoso? Secondo gli esperti del noto meteorologo Marioilè ancora lontano e le tendenze del mese difanno presagire un periodo ricco di rovesci su tutta l'Italia. Come viene riportato dal sito meteo.it, le previsioni parlano con certezza di un lungo periodo di piogge all'orizzonte. Alcune delle zone che, in attesa delle ondate di calore, verranno colpite da significativi rovesci sono: Pianura Padana occidentale e in genere di alcune aree del Meridione, come le interne siciliane e sarde. Stiamo parlando di aree che hanno bisogno di molta acqua in vista di un'estate che si prospetta molto calda e torrida. Quello che è sicuro è che nei prossimi 10 giorni, ma probabilmente fino agli ultimi giorni di, i fenomeni piovosi ...

Meteo Temperature: NIENTE CALDO fino a fine Maggio Vediamo cosa dicono gli aggiornamenti iLMeteo.it

Meteo: maggio fresco e piovoso Secondo gli esperti del noto meteorologo Mario Giuliacci il caldo è ancora lontano e le tendenze del mese di ...Le tendenze meteo sono particolarmente chiare. Niente caldo fino a fine Maggio! Sembra incredibile abituati come siamo ad avere ondate di calore già in questo mese. Eppure pare proprio che sia così. M ...