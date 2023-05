NBA | solo multa per Jokic dopo aver spintonato il proprietario dei Suns | ci sarà in gara-5

(Di martedì 9 maggio 2023) Nikolapresente in-5 della serie di secondo turno tra Denver Nuggets e Phoenix, che si giocherà questa notte in Colorado. Il centro, due volte MVP dell’NBA, nel corso della quarta partita persa in Arizona avevaildeimentre cercava di affrettare la ripresa del giocouna palla terminata fuori. Non è arrivata alcuna squalifica da parte della lega americana, che ha inveceto di 25.000 dollari il cestista serbo per“avuto un contatto inappropriato con uno spettatore seduto a bordo campo”. Lo stessodei, Mat Ishbia, aveva precedentemente ridimensionato l’accaduto tramite un post su twitter: “Una sospensione ...

Due partite fa era fuori dalla rotazione di coach Ham, stanotte ha vinto una partita cruciale di playoff per i Los Angeles Lakers quasi da. L'incredibile parabola di Lonnie Walker è la storia della notte, segnando 15 punti nel quarto periodo di gara - 4 contro i Golden State Warriors per portare i Lakers a un passo dalle finali di ...Nottata importante per i playoffs, con i Miami Heat e i Los Angeles Lakers che si portano avanti 3 - 1 nelle rispettive serie. In ... Bene anche Lowry dalla panchina, mentre per i Knicks troppo...Quindi,perché è un mio sogno non vuol dire che sia anche il suo. E non ho assolutamente nessun problema con ...

Playoff NBA, Devin Booker non sbaglia mai: solo i lunghi hanno le sue percentuali Sky Sport

I Los Angeles Lakers e i Miami Heat si portano sul 3-1 nelle loro rispettive serie dei Playoff NBA e sono ad una sola vittoria dal conquistare la finale di Conference. Decisive le vittorie in gara-4 c ...Los Angeles fa due su due alla Crypto.com Arena: sconfitti 104-101 i Warriors, con Curry in tripla doppia. La imita Miami, che regola ancora i Knicks (109-101).