NBA Playoffs 2023 | Butler domina e Walker è l’eroe che non ti aspetti | Miami e Lakers salgono sul 3-1

(Di martedì 9 maggio 2023) Nottata importante per iNBA, con iHeat e i Los Angelesche si portano avanti 3-1 nelle rispettive serie. In Florida continuano lenti prestazioni di Jimmy, che nonostante la distorsione alla caviglia patita in gara-1 guida i suoi verso il successo per 109-101. Solita performance tout-court per l’asso degli Heat, in grado di collezionare oltre ai 27 punti anche 6 rimbalzi, 10 assist, 2 rubate e 2 stoppate.ha trovato l’apporto importante anche di Adebayo (23 punti, 13 rimbalzi) e Strus, come sempre in grado di allargare il campo in questa serie grazie alla sua pericolosità dall’arco. Bene anche Lowry dalla panchina, mentre per i Knicks troppo solo il terzetto Brunson-Barrett-Randle, unici in doppia cifra. Pesante anche l’assenza di Quickley, ...