NBA | Gallinari | “Il recupero procede bene | spero di rientrare in tempo per i playoff”

(Di martedì 9 maggio 2023) Daniloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando delle sue condizioni fisiche ma anche deiNBA: “Stiamo rispettando la tabella di marcia, per il momento sta andando tutto. Ero consapevole che la riabilitazione sarebbe stata difficile e i tempi molto lunghi, ma continuo a lavorare. La speranza resta ovviamenteinper i, ma anche se siamo al secondo turno non sarà facile. Previsioni? Complicato farne, guardiamo settimana per settimana“. Il Gallo ha poi elogiato i suoi compagni di squadra dei Boston Celtics: “Stanno disputando dei bellissimie ci auguriamo di andare avanti. Abbiamo dimostrato a più riprese di essere più forti di Philadelphia, le due sconfitte sono arrivate per degli episodi nel finale“. ...

...di Daniloe quella di Simone Fontecchio autografate dai campioni azzurri. Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere a una partita delle Finals......stufa' e degli 'shot of the century' di Danilo, con la conseguente storpiatura del suo nome da parte dei telecronisti americani andati in visibilio, il ricambio generazionale azzurro...A cresta alta. Non è solo il nome del nuovo podcast che ha lanciato col fratello Federico, ma il motto con cui Daniloha vissuto questa sua strana stagione.

Il giocatore dei Boston Celtics è ancora infortunato e assiste dalla tribuna alla sfida con Philadelphia 76ers nelle semifinali della Eastern Conference ...Gallinari è cugino del capitano della Dinamo Devecchi e sui social gli ha dedicato parole affettuose per parlare del suo ritiro ...